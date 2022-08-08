Предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет – Песков

Предпосылок для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом заявил 8 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что встреча на высшем уровне возможна только после того, как переговорщики проделают предварительную работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.