Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока платформы для урегулирования ситуации на Украине нет, но выразил надежду на ее появление.

Кроме того, Песков отметил, что в России видят дрейф предпочтений избирателей на парламентских выборах во Франции.

Тем временем 9 июля Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры в узком и широком составе. Заявления для прессы не запланированы.

