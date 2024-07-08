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08 июля, 12:15

Политика

Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока платформы для урегулирования ситуации на Украине нет, но выразил надежду на ее появление.

Кроме того, Песков отметил, что в России видят дрейф предпочтений избирателей на парламентских выборах во Франции.

Тем временем 9 июля Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры в узком и широком составе. Заявления для прессы не запланированы.

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