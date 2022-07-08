Новости последнего часа: Путин назвал приоритетом РФ обновление рыбопромыслового флота

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин назвал одним из стратегических приоритетов РФ обновление рыбопромыслового флота.

Ко Дню Московского транспорта выпустили тематические "Единые" проездные. Об этом заявил Дептранс.

Число безработных в России сократилось за неделю почти на восемь тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.