Владимир Путин открыл для движения заключительный участок ЦКАД

Владимир Путин открыл для движения заключительный участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Калужского до Симферопольского шоссе.

В церемонии открытия приняли участие зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Протяженность открытого отрезка дороги составляет 25 километров. Общая протяженность ЦКАД составляет 336,5 километра. Трасса пересекает 13 федеральных автодорог.

Помимо собственно дорожного полотна, на Центральной кольцевой автодороге было возведено 55 мостов, 144 путепровода, семь экодуков и 19 пешеходных переходов. На протяжении трассы размещены камеры фотовидеофиксации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.