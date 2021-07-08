Путин подбодрил ребенка, который не смог сдержать слез во время общения с президентом

Владимир Путин поддержал 11-летнего школьника Даниила, который не смог сдержать слез из-за волнения во время выступления перед президентом в ходе видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена".

"Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо", – заявил Путин.

После этих слов Даниил продолжил описание своего проекта "Школа аристократа", который предполагает создание учебного заведения с раздельным обучением мальчиков и девочек. Подробнее – в сюжете телеканала.