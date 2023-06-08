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В мире

Новости часа: Путин держит на контроле ситуацию после подрыва Каховской ГЭС

Новости часа: Путин держит на контроле ситуацию после подрыва Каховской ГЭС

Путин назвал недопустимым навязывание другими странами шаблонов в сфере образования

Путин поручил кабмину изучить вопрос о российских автомобилей в каршеринге и такси

Синоптики заявили, что жара придет в столицу в июле

Владимир Путин прокомментировал удар по Каховской ГЭС в Херсонской области

Новости часа: России важно сосредоточиться на достижении технологического суверенитета

Мишустин заявил, что следует нарастить количество российских спутников

Новости часа: в Кремле назвали преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Украины

В Кремле назвали разрушение плотины Каховской ГЭС украинской диверсией

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Свыше 10 тысяч литров нелегального "Мистера Сидра" нашли на складах в Астрахани. Это данные Росалкогольрегулирования.

Нью-Йорк поднялся на первое место в мире по загрязненности воздуха из-за смога. Об этом заявила компания IQAir.

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