Новости часа: Путин держит на контроле ситуацию после подрыва Каховской ГЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Свыше 10 тысяч литров нелегального "Мистера Сидра" нашли на складах в Астрахани. Это данные Росалкогольрегулирования.

Нью-Йорк поднялся на первое место в мире по загрязненности воздуха из-за смога. Об этом заявила компания IQAir.