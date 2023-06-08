Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Общество

Путин назвал недопустимым навязывание другими странами шаблонов в сфере образования

Путин назвал недопустимым навязывание другими странами шаблонов в сфере образования

Путин поручил кабмину изучить вопрос о российских автомобилей в каршеринге и такси

Синоптики заявили, что жара придет в столицу в июле

Владимир Путин прокомментировал удар по Каховской ГЭС в Херсонской области

Новости часа: России важно сосредоточиться на достижении технологического суверенитета

Мишустин заявил, что следует нарастить количество российских спутников

Новости часа: в Кремле назвали преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Украины

В Кремле назвали разрушение плотины Каховской ГЭС украинской диверсией

Новости часа: упрощенные процедуры ввоза лекарств в РФ продлили до конца 2024 года

Россия считает недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании и воспитании. Об этом заявил Владимир Путин в приветственном слове к участникам Международного форума министров образования.

По его словам, Россия, напротив, поддерживает право каждого народа, страны и цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществовидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика