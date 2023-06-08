Путин назвал недопустимым навязывание другими странами шаблонов в сфере образования

Россия считает недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании и воспитании. Об этом заявил Владимир Путин в приветственном слове к участникам Международного форума министров образования.

По его словам, Россия, напротив, поддерживает право каждого народа, страны и цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.