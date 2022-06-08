Запад подталкивает РФ к рукотворному дефолту, но оснований для него нет – Песков

Запад подталкивает Россию к рукотворному дефолту, но оснований для него нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России тестируют новую вакцину и лекарства от оспы, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

У порядка 280 тысяч человек появится метро рядом с домом благодаря запуску Бирюлевской линии. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.