Киев стал не просто спонсором, а организатором терроризма, сообщил Дмитрий Песков, комментируя слова Кирилла Буданова. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины ранее заявил о готовности "убивать россиян по всему миру". Как подчеркнул пресс-секретарь президента, такое чудовищное высказывание дает емкую характеристику всему киевскому режиму. Более того, российские спецслужбы не оставят без внимания эти фразы и в ответ предпримут все необходимые меры.

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