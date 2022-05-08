Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с Днем Победы. Как сообщается на сайте Кремля, президент особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.

Поздравительные послания получили в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Грузии и других странах. Президент поздравил также лидеров и жителей ДНР, ЛНР и Украины.

В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, Путин подчеркнул недопустимость "реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.