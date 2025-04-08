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08 апреля, 06:30

Транспорт

Путин подписал закон о штрафах за переход железной дороги на красный свет

Путин подписал закон о штрафах за переход железной дороги на красный свет

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За переход железнодорожных путей на красный свет теперь будут штрафовать. Документ, который подписал Владимир Путин, разместили на официальном сайте правовой информации. За нарушение нужно будет заплатить 1,5 тысячи рублей, то есть столько же, на сколько в Москве и области штрафуют за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Кроме того, подняли штрафы за повреждение ограждений вдоль железной дороги до 3 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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