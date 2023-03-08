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Общество

Путин наградил выдающихся женщин России

Путин наградил выдающихся женщин России

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Владимир Путин 8 марта вручил в Кремле государственные награды выдающимся женщинам России. Отдельно президент отметил заслуги тех, кто служит в зоне СВО.

Глава государства вручил россиянкам ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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