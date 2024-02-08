Интервью Путина Карлсону появится на сайте Кремля утром 9 февраля

Самое ожидаемое событие последних дней – интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Это может стать одним из главных событий года.

Интервью появится на сайте Кремля утром 9 февраля, заявил Дмитрий Песков. По его словам, глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ.

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