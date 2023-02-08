Новости часа: Путин заявил, что Россия не сокращает финансирование науки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия не сокращает финансирование науки, но нужно эффективно расходовать госсредства. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Спасатели МЧС РФ прибыли в турецкий Хатай, где под завалами находится семья россиян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пассажиропоток на железнодорожном транспорте в 2022 году вырос на 8%. Это данные Росстата.