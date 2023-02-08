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Экономика

Новости часа: Путин заявил, что Россия не сокращает финансирование науки

Новости часа: Путин заявил, что Россия не сокращает финансирование науки

Владимир Путин провел заседание Совета безопасности 8 февраля

Новости часа: в Турции с момента первого землетрясения зафиксировано более 700 толчков

Новости часа: Путин заявил, что власти РФ будут поддерживать начинания ученых

Кабмин готовит новые решения по социальной поддержке участников СВО

Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Путин выразил надежду, что команда Собянина продолжит программы развития Москвы

Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Путин высоко оценил работу Собянина по реализации проектов развития Москвы

Путин дал высокую оценку работе Собянина по реализации проектов развития Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия не сокращает финансирование науки, но нужно эффективно расходовать госсредства. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Спасатели МЧС РФ прибыли в турецкий Хатай, где под завалами находится семья россиян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пассажиропоток на железнодорожном транспорте в 2022 году вырос на 8%. Это данные Росстата.

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