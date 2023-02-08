Владимир Путин провел заседание Совета безопасности 8 февраля. На встрече президент подчеркнул значимость ситуации в Афганистане.

Он заявил, что для России в данный момент особенно важно отслеживать текущую обстановку в том регионе. По его словам, РФ не хотелось бы, чтобы на ее южных границах возникали новые точки напряжения.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ситуация в социально-экономической сфере Афганистана стремительно деградирует, а власти страны пожинают плоды оставленного США хаоса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.