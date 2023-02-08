16:30Общество
Кабмин готовит новые решения по социальной поддержке участников СВО
В России готовят новые решения по социальной поддержке участников спецоперации. Об этом заявил Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, кабмин выделил дополнительные средства, которые будут направлены на выплаты.
Мишустин также заявил, что кабмин расширяет меры поддержки предпринимателей, участвующих в спецоперации. Кроме того, дополнительные средства были выделены на доплаты военным медикам.
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