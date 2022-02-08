Путин заявил, что в конфликте между Москвой и НАТО победителей не будет

В случае конфликта между Москвой и НАТО победителей не будет. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итоги встречи с Эммануэлем Макроном.

Российский лидер также сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности продолжатся. Во время встречи обсудили и украинский вопрос. Они согласились с тем, что альтернативы минским соглашениям нет. После Москвы Макрон отправится в Киев и обозначит позиции России и Франции президенту Владимиру Зеленскому.

Первая за два года личная встреча Макрона и Путина длилась более пяти часов. Часть беседы прошла за обедом. Гостей угощали мочеными яблоками с лангустином, ухой из пяти видов рыбы, стейком из осетрины и олениной с ежевикой. На десерт был грушевый тарт с ванильным мороженым. Также было вино российского производства.



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