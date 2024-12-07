Прием вопросов на "Прямую линию" президента стартует с полуночи 8 декабря

Прием вопросов на "Прямую линию" с президентом стартует с полуночи 8 декабря. Сам эфир "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 19 декабря в полдень, сообщили в Кремле.

Глава государства не только оценит результаты уходящего года, но и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Каждый сможет задать вопрос через мобильное приложение, по СМС и в социальных сетях. Сообщения будут принимать вплоть до окончания прямого эфира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.