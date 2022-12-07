Москвичам рассказали о главных новостях среды

В дополнительной мобилизации сегодня нет никакой необходимости. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека, отвечая на вопросы о возможности новой волны мобилизации в стране. По словам президента, сейчас из 300 тысяч мобилизованных только половина находится в зоне проведения специальной военной операции. Остальные 150 тысяч человек до сих пор на полигонах Минобороны РФ.

Российская армия ведет наступление на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Также военнослужащие отразили контратаки со стороны ВСУ на южно-донецком направлении.

Росгвардия показала работу ремонтно-восстановительных подразделений в зоне спецоперации. Сюда техника прибывает прямо с передовой. Опытные мастера за считанные часы могут восстановить боевые машины и вернуть их строй. По данным Минобороны, только за три месяца здесь отремонтировали более 200 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

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