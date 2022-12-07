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Новости

07 декабря, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Новости часа: Путин заявил, что гарантом территорий Украины в ее границах может стать РФ

Новости часа: Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет

Путин назвал Россию единственным гарантом территориальной целостности Украины

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла

Новости часа: Запад использует доктрину прав человека для оправдания доминирования – Путин

Песков заявил, что РФ рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть

Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть последует после анализа ситуации

Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении дополнительной мобилизации в РФ

Новости часа: Путин отметил в СПЧ потенциал международной правозащитной площадки

В дополнительной мобилизации сегодня нет никакой необходимости. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека, отвечая на вопросы о возможности новой волны мобилизации в стране. По словам президента, сейчас из 300 тысяч мобилизованных только половина находится в зоне проведения специальной военной операции. Остальные 150 тысяч человек до сих пор на полигонах Минобороны РФ.

Российская армия ведет наступление на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Также военнослужащие отразили контратаки со стороны ВСУ на южно-донецком направлении.

Росгвардия показала работу ремонтно-восстановительных подразделений в зоне спецоперации. Сюда техника прибывает прямо с передовой. Опытные мастера за считанные часы могут восстановить боевые машины и вернуть их строй. По данным Минобороны, только за три месяца здесь отремонтировали более 200 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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