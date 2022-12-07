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Новости

07 декабря, 19:30

Политика

Новости часа: Путин заявил, что гарантом территорий Украины в ее границах может стать РФ

Новости часа: Путин заявил, что гарантом территорий Украины в ее границах может стать РФ

Новости часа: Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет

Путин назвал Россию единственным гарантом территориальной целостности Украины

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла

Новости часа: Запад использует доктрину прав человека для оправдания доминирования – Путин

Песков заявил, что РФ рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть

Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть последует после анализа ситуации

Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении дополнительной мобилизации в РФ

Новости часа: Путин отметил в СПЧ потенциал международной правозащитной площадки

Путин заявил о необходимости создания спеццентра для реабилитации раненых в ходе СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что единственным гарантом территорий Украины в ее границах могла бы стать Россия. Об этом он сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

С января 2023 года медики первичного звена начнут получать дополнительные выплаты. Об этом рассказал Владимир Путин.

МОК ждет решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой для распределения медалей Олимпиады-2022. Об этом заявил глава организации Томас Бах.

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