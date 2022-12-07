Новости часа: Путин заявил, что гарантом территорий Украины в ее границах может стать РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что единственным гарантом территорий Украины в ее границах могла бы стать Россия. Об этом он сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

С января 2023 года медики первичного звена начнут получать дополнительные выплаты. Об этом рассказал Владимир Путин.

МОК ждет решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой для распределения медалей Олимпиады-2022. Об этом заявил глава организации Томас Бах.