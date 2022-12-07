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Новости

07 декабря, 18:30

Общество

Новости часа: Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет

Новости часа: Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет

Путин назвал Россию единственным гарантом территориальной целостности Украины

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла

Новости часа: Запад использует доктрину прав человека для оправдания доминирования – Путин

Песков заявил, что РФ рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть

Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть последует после анализа ситуации

Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении дополнительной мобилизации в РФ

Новости часа: Путин отметил в СПЧ потенциал международной правозащитной площадки

Путин заявил о необходимости создания спеццентра для реабилитации раненых в ходе СВО

Путин предложил обсудить защиту прав жителей Донбасса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что в дополнительной мобилизации в данный момент нет необходимости. Об этом он сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Президент РФ рассказал, что 150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся на полигонах или в учебных центрах Минобороны. По его словам, это резерв.

Аварийно-восстановительные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Такую информацию опубликовало министерство ЖКХ области.

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