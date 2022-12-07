Новости часа: Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что в дополнительной мобилизации в данный момент нет необходимости. Об этом он сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Президент РФ рассказал, что 150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся на полигонах или в учебных центрах Минобороны. По его словам, это резерв.

Аварийно-восстановительные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Такую информацию опубликовало министерство ЖКХ области.