Новости часа: Запад использует доктрину прав человека для оправдания доминирования – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доктрина прав человека используется Западом для разрушения суверенитета государств. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на встрече с членами СПЧ.

Более 60 миллионов поездок совершено за год работы нового участка БКЛ "Мневники" – "Каховская". Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Седьмой паром через Керченский пролив планируется запустить в январе 2023 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.