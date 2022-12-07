Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07 декабря, 18:00

Политика

Новости часа: Запад использует доктрину прав человека для оправдания доминирования – Путин

Новости часа: Запад использует доктрину прав человека для оправдания доминирования – Путин

Песков заявил, что РФ рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть

Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть последует после анализа ситуации

Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении дополнительной мобилизации в РФ

Новости часа: Путин отметил в СПЧ потенциал международной правозащитной площадки

Путин заявил о необходимости создания спеццентра для реабилитации раненых в ходе СВО

Путин предложил обсудить защиту прав жителей Донбасса

Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с госпереворотом в ФРГ

Мишустин призвал наращивать темпы выполнения задач по обеспечению ВС России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доктрина прав человека используется Западом для разрушения суверенитета государств. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на встрече с членами СПЧ.

Более 60 миллионов поездок совершено за год работы нового участка БКЛ "Мневники" – "Каховская". Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Седьмой паром через Керченский пролив планируется запустить в январе 2023 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Читайте также
властьполитикатранспортрегионывидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика