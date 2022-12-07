07 декабря, 18:00Экономика
Песков заявил, что РФ рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия разрабатывает три варианта ответа на введение потолка цен. Первый – полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, даже если они будут покупать ее через посредников.
Второй вариант – запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. Третий ответ – введение индикативной цены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.