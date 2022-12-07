Песков заявил, что РФ рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия разрабатывает три варианта ответа на введение потолка цен. Первый – полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, даже если они будут покупать ее через посредников.

Второй вариант – запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. Третий ответ – введение индикативной цены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.