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Общество

Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении дополнительной мобилизации в РФ

Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении дополнительной мобилизации в РФ

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В проведении дополнительной мобилизации в России на данный момент нет необходимости, заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По его словам, из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне СВО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы новой волне мобилизации в стране. Он порекомендовал не руководствоваться ложной и непроверенной информацией. Представитель Кремля подчеркнул, что ранее президент РФ сделал соответствующее заявление по данному вопросу.

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властьобществовидеоРоман Карлов
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