Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с госпереворотом в ФРГ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг причастность РФ к подготовке госпереворота в Германии. О вмешательстве России в ситуацию с госпереворотом в ФРГ речи не идет, заявил он.

Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

48 домов ввели по программе реновации в Москве с января по ноябрь 2022 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.