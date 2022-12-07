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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с госпереворотом в ФРГ

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с госпереворотом в ФРГ

Мишустин призвал наращивать темпы выполнения задач по обеспечению ВС России

Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Песков прокомментировал информацию о якобы новой волне мобилизации

Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности страны

Путин подписал закон о продлении на Кубани эксперимента по курортному сбору до 2025 года

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Путин поблагодарил волонтеров за поддержку участников СВО

Песков объяснил, почему Путин был за рулем Mercedes на Крымском мосту

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на автомобиле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг причастность РФ к подготовке госпереворота в Германии. О вмешательстве России в ситуацию с госпереворотом в ФРГ речи не идет, заявил он.

Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

48 домов ввели по программе реновации в Москве с января по ноябрь 2022 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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