Песков призвал не ждать прорыва от переговоров Путина и Байдена

В Кремле заявили, что не стоит ждать прорыва от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это рабочий разговор, который пройдет в очень сложный период.

Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов, о том, насколько целесообразно двум президентам разговаривать на фоне недружественных заявлений со стороны США. Он отметил, что смысл есть разговаривать в любом случае, на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.