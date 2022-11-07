Новости часа: Путин призвал не ослаблять внимание к коронавирусной инфекции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал не ослаблять внимание к COVID, который приобретает сезонный характер. Об этом он сообщил во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Иностранный турпоток в РФ в январе – сентябре снизился на 19%. Об этом сообщила Погранслужба.

Сергей Собянин сообщил, что участок от станции "Октябрьская" до "Новые Черемушки" откроют досрочно утром 8 ноября.