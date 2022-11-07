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Новости

07 ноября, 19:00

Общество

Новости часа: Путин призвал не ослаблять внимание к коронавирусной инфекции

Новости часа: Путин призвал не ослаблять внимание к коронавирусной инфекции

Путин заявил о планах обсудить с россиянами ситуацию с выплатами мобилизованным

Путин намерен лично встретиться с гражданами РФ по поводу мер поддержки мобилизованных

Путин посетил особую экономическую зону "Завидово"

Новости часа: действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге

Новости часа: в СМИ сообщили о возвращении Ксении Собчак в Россию

Минцифры выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО до конца года

Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Владимир Путин пообещал восстанавливать памятники и музеи в Донбассе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал не ослаблять внимание к COVID, который приобретает сезонный характер. Об этом он сообщил во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Иностранный турпоток в РФ в январе – сентябре снизился на 19%. Об этом сообщила Погранслужба.

Сергей Собянин сообщил, что участок от станции "Октябрьская" до "Новые Черемушки" откроют досрочно утром 8 ноября.

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