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07 ноября, 17:30

Экономика

Путин посетил особую экономическую зону "Завидово"

Путин посетил особую экономическую зону "Завидово"

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Владимир Путин посетил особую экономическую зону "Завидово", где реализуется проект туристического кластера "Волжское море". Там строится крупный пассажирский порт, здание речного вокзала, а также железнодорожные пути.

Новая инфраструктура объединит в одном узле автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. После реализации проекта время в пути из Москвы до Завидово составит 80 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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властьэкономикарегионывидеоРоман Карлов
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