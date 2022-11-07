Владимир Путин посетил особую экономическую зону "Завидово", где реализуется проект туристического кластера "Волжское море". Там строится крупный пассажирский порт, здание речного вокзала, а также железнодорожные пути.

Новая инфраструктура объединит в одном узле автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. После реализации проекта время в пути из Москвы до Завидово составит 80 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.