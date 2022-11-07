Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Политика

Новости часа: действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

Новости часа: действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге

Новости часа: в СМИ сообщили о возвращении Ксении Собчак в Россию

Минцифры выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО до конца года

Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Владимир Путин пообещал восстанавливать памятники и музеи в Донбассе

Новости часа: Путин подписал закон для защиты вкладчиков в случае банкротства банков

Москвичам рассказали о главных событиях прошедшего дня

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Новости часа: Путин заявил о неизбежности столкновения с неонацистами на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия открыта для контактов с Киевом, но действия Украины делают их невозможными, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Трамвайные пути начали обособлять в Москве еще на трех участках. Об этом рассказали в Дептрансе.

В Сочи спецкомиссия проведет мониторинг домов, аналогичных тому, где рухнул балкон и погибли три человека. Об этом рассказали власти города.

Читайте также
властьполитикатранспортпроисшествиярегионывидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика