Новости часа: действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия открыта для контактов с Киевом, но действия Украины делают их невозможными, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Трамвайные пути начали обособлять в Москве еще на трех участках. Об этом рассказали в Дептрансе.

В Сочи спецкомиссия проведет мониторинг домов, аналогичных тому, где рухнул балкон и погибли три человека. Об этом рассказали власти города.