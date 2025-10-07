Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 22:30

Политика

Путин в день рождения приехал Санкт-Петербург и встретился с военными

Путин в день рождения приехал Санкт-Петербург и встретился с военными

Песков предупредил об эскалации конфликта из-за поставок ракет Tomahawk Украине

Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Путин отметил мужество и отвагу участников СВО

Путин заявил о последствиях поставок американских ракет Tomahawk на Украину

Владимир Путин заявил о быстрой адаптации России к вызовам НАТО

Владимир Путин впервые рассказал о беседе с Дональдом Трампом на Аляске

Путин: возможные поставки Tomahawk на Украину не изменят ситуацию на поле боя

Путин заявил, что все страны НАТО сейчас воюют с Россией

Путин отметил устойчивость России к санкциям

Владимир Путин провел свой день рождения, 7 октября, в Санкт-Петербурге, где встретился с военными. На совещании присутствовали начальник Генштаба Валерий Герасимов, командующие группировками войск и руководители Минобороны России.

В ходе совещания Путин заявил, что стратегическая инициатива на фронте полностью остается за российской армией. Он также попросил передать слова благодарности военнослужащим за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика