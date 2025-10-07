07 октября, 22:30Политика
Путин в день рождения приехал Санкт-Петербург и встретился с военными
Владимир Путин провел свой день рождения, 7 октября, в Санкт-Петербурге, где встретился с военными. На совещании присутствовали начальник Генштаба Валерий Герасимов, командующие группировками войск и руководители Минобороны России.
В ходе совещания Путин заявил, что стратегическая инициатива на фронте полностью остается за российской армией. Он также попросил передать слова благодарности военнослужащим за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.