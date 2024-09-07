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07 сентября, 15:30

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Президент России и мэр Москвы открыли новые корпуса МГТУ им Баумана

Президент России и мэр Москвы открыли новые корпуса МГТУ им Баумана

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Вторую очередь современного кампуса площадью в несколько десятков тысяч квадратных метров 7 сентября торжественно открыли Сергей Собянин и Владимир Путин. Церемония прошла дистанционно из концертного зала в "Зарядье".

В результате количество зданий старейшего и самого крупного технического вуза страны увеличилось в два раза. Теперь в его состав входят 14 строений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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