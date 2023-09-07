Новости часа: Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Каждый пятый соискатель, получивший работу через службу занятости в Москве, старше 50 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Десять домов проектируют и строят в Головинском районе Москвы по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.