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07 сентября, 13:45

Политика

Новости часа: Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

Новости часа: Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

Путин проголосует дистанционно на выборах мэра Москвы

Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме – Песков

Путин заявил, что всем участникам СВО нужно предоставить равные права

Путин заявил о важности предоставления равных прав всем участникам СВО

В Кремле не подтвердили сообщения о скорой встрече Путина с Ким Чен Ыном

Новости часа: Путин поздравил сборную РФ с победой на олимпиаде по информатике

Путин заявил, что РФ готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне

В РФ повысят возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов до 30 лет

В РФ повысят возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов до 30 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Каждый пятый соискатель, получивший работу через службу занятости в Москве, старше 50 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Десять домов проектируют и строят в Головинском районе Москвы по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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