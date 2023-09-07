Путин проголосует дистанционно на выборах мэра Москвы

Более 1,2 миллиона россиян выразили желание голосовать в онлайн-режиме на предстоящих выборах. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин также проголосует дистанционно на выборах мэра Москвы.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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