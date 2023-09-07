Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 13:30

Политика

Путин проголосует дистанционно на выборах мэра Москвы

Путин проголосует дистанционно на выборах мэра Москвы

Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме – Песков

Путин заявил, что всем участникам СВО нужно предоставить равные права

Путин заявил о важности предоставления равных прав всем участникам СВО

В Кремле не подтвердили сообщения о скорой встрече Путина с Ким Чен Ыном

Новости часа: Путин поздравил сборную РФ с победой на олимпиаде по информатике

Путин заявил, что РФ готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне

В РФ повысят возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов до 30 лет

В РФ повысят возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов до 30 лет

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились

Более 1,2 миллиона россиян выразили желание голосовать в онлайн-режиме на предстоящих выборах. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин также проголосует дистанционно на выборах мэра Москвы.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавыборывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика