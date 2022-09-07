Новости часа: Путин заявил, что все вопросы с поставками нефти в Монголию решены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все вопросы с поставками нефти и нефтепродуктов в Монголию решены. Об этом заявил Владимир Путин.

Ростуризм до конца года представит первые предложения по созданию морских курортов.

Более 69 тысяч кандидатов зарегистрированы на выборы различного уровня. Об этом сообщил ЦИК РФ.