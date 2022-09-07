Владимир Путин не видит необходимости в зеркальном ответе на визовые ограничения для россиян со стороны ЕС. Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент подчеркнул, что Россия никому не позволит навязывать себе какие-то решения.

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