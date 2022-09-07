Новости часа: Путин заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике РФ пройден

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пик самой сложной ситуации в экономике РФ пройден. Бюджет этого года будет с профицитом, заявил Владимир Путин.

Основные работы по комплексному благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников завершили. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Финляндия не будет ограничивать въезд российским туристам до решения Еврокомиссии. Об этом рассказал МИД страны.