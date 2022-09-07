Новости последнего часа: Путин прокомментировал ситуацию в экономике РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация в экономике России стабилизировалась, хотя есть проблемы в отдельных отраслях. Об этом заявил Владимир Путин.

Ко Дню города в Москве завершили капитальный ремонт Новоданиловской набережной. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Турникеты с Face Pay в метро после обновления работают в три раза быстрее. Об этом рассказал Дептранс.