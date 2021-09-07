Правительство выделит на борьбу с коронавирусом 2 млрд руб из резервного фонда

Правительство выделит на борьбу с коронавирусом и другими опасными инфекциями два миллиарда рублей из резервного фонда. Такое решение кабмин принял по поручению Владимира Путина.

Часть денег пойдет на создание ПЦР-центров. Они откроются в крупных городах страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и многих других. Также будет профинансировано создание комплекса из четырех лабораторий, где будут разрабатывать новые технологии в сфере биохимии и инфекционной диагностики.

Отдельная статья расходов – изучение изменчивости возбудителей COVID-19 и других новых инфекций. Как отметил глава правительства, фактически на два миллиарда Россия построит свой "санитарный щит". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.