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Новости

15:30

Общество

Новости часа: Путин заявил, что авиапроизводители РФ должны занять освободившуюся нишу

Новости часа: Путин заявил, что авиапроизводители РФ должны занять освободившуюся нишу

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за переход ж/д путей в неположенных местах

Путин разрешил силовикам и частной охране сбивать беспилотники

Новости часа: Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками и МФО

Новости часа: Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для компаний

Путин подписал закон о повышении призывного возраста в России до 30 лет

Новости часа: Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Новости часа: Песков прокомментировал действия США в отношении зерновой сделки

Песков оценил ситуацию с якобы поврежденным кораблем в Новороссийске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авиапроизводители России должны занять нишу, пока на рынок не вернулись иностранные конкуренты. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

Группа российских детей, пострадавших от действий туркомпании, вылетела из Антальи в Москву. Об этом сообщило генконсульство.

Питьевую воду раздают пассажирам на столичных вокзалах и 11 станциях МЖД из-за жары.

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