Новости часа: Путин заявил, что авиапроизводители РФ должны занять освободившуюся нишу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авиапроизводители России должны занять нишу, пока на рынок не вернулись иностранные конкуренты. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

Группа российских детей, пострадавших от действий туркомпании, вылетела из Антальи в Москву. Об этом сообщило генконсульство.

Питьевую воду раздают пассажирам на столичных вокзалах и 11 станциях МЖД из-за жары.