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Общество

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за переход ж/д путей в неположенных местах

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за переход ж/д путей в неположенных местах

Путин разрешил силовикам и частной охране сбивать беспилотники

Новости часа: Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками и МФО

Новости часа: Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для компаний

Путин подписал закон о повышении призывного возраста в России до 30 лет

Новости часа: Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Новости часа: Песков прокомментировал действия США в отношении зерновой сделки

Песков оценил ситуацию с якобы поврежденным кораблем в Новороссийске

Новости часа: служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход ж/д путей в неположенных местах. Штраф увеличен с 100 рублей до 500 рублей, в четырех регионах РФ – до 1 500 рублей.

Гидрометцентр предупредил о знойной погоде в столице в понедельник, 7 августа. Похолодание в Москве начнется со вторника, 8 августа.

В Москве разработали сервис "Деловые партнеры" с решениями для развития бизнеса. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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