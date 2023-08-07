Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за переход ж/д путей в неположенных местах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход ж/д путей в неположенных местах. Штраф увеличен с 100 рублей до 500 рублей, в четырех регионах РФ – до 1 500 рублей.

Гидрометцентр предупредил о знойной погоде в столице в понедельник, 7 августа. Похолодание в Москве начнется со вторника, 8 августа.

В Москве разработали сервис "Деловые партнеры" с решениями для развития бизнеса. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.