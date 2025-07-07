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07 июля, 12:15

Политика

Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса

Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса

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Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России. Как сообщается на сайте Кремля, прежний глава ведомства Роман Старовойт освобожден от должности соответствующим указом президента.

Теперь кандидатуру Никитина на пост министра предстоит рассмотреть депутатам. В случае одобрения президент подпишет окончательный указ о его назначении. С 2017 года Никитин руководил Новгородской областью, а с февраля этого года занимал должность заместителя министра транспорта

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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