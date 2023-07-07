Новости часа: в Кремле прокомментировали текущий курс российской валюты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нынешний курс рубля связан с текущей конъюнктурой, никаких сомнений в макроэкономической стабильности нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Волны прохлады будут сменяться жарой в Москве на протяжении всего июля. Об этом рассказали синоптики.

В Москве началось строительство центральной станции Митьково МЦД-3. Об этом заявили в Дептрансе.