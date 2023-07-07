Центр Москвы перекроют 8 июля

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13:30

Общество

Новости часа: в Кремле прокомментировали текущий курс российской валюты

Новости часа: в Кремле прокомментировали текущий курс российской валюты

Новости часа: Песков прокомментировал колебания курса рубля

Песков: заявления Кремля и Лукашенко о ЧВК "Вагнер" сохраняют актуальность

В Кремле сообщили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС

Новости часа: Песков прокомментировал угрозу диверсии на Запорожской АЭС

Песков заявил, что диверсия Киева на ЗАЭС может иметь катастрофические последствия

Президент РФ поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы России

Путин встретился с девочкой, которая не смогла сфотографироваться с ним в Дербенте

Путин встретился с девочкой, заплакавшей во время его визита в Дербент

Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нынешний курс рубля связан с текущей конъюнктурой, никаких сомнений в макроэкономической стабильности нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Волны прохлады будут сменяться жарой в Москве на протяжении всего июля. Об этом рассказали синоптики.

В Москве началось строительство центральной станции Митьково МЦД-3. Об этом заявили в Дептрансе.

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