Новости последнего часа: Песков прокомментировал уход Джонсона с поста премьер-министра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал уход премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с поста. По его словам, Джонсон очень не любит Россию.

На Москву надвигаются ливень, гроза и порывистый ветер. Погода испортится до конца дня, заявили синоптики.

Итальянская банковская группа Unicredit работает над постепенным выходом из РФ. Об этом сообщил гендиректор группы Андреа Орчел.