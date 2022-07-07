В Кремле назвали нелюбовь Джонсона к России взаимной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложившуюся в Великобритании ситуацию вокруг премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона широким правительственным кризисом. Он подчеркнул, что российские власти уделяют основное внимание происходящему внутри своей страны.



При этом пока нет надежды, что к власти в Британии придут профессионалы, желающие диалога, подчеркнул Песков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.