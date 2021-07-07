Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях

Премьер России Михаил Мишустин поручил проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках и лабораториях. Проверками займутся ФАС и Роспотребнадзор.

Спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Пресненский районный суд столицы отказался прекращать дело о крупном ДТП в центре Москвы в отношении блогера Эдварда Била по примирению сторон.