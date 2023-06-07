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Политика

Новости часа: России важно сосредоточиться на достижении технологического суверенитета

Новости часа: России важно сосредоточиться на достижении технологического суверенитета

Мишустин заявил, что следует нарастить количество российских спутников

Новости часа: в Кремле назвали преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Украины

В Кремле назвали разрушение плотины Каховской ГЭС украинской диверсией

Новости часа: упрощенные процедуры ввоза лекарств в РФ продлили до конца 2024 года

Правительство продлило упрощенный порядок для регистрации и ввоза лекарств

Новости часа: в МЧС назвали предварительную причину возгорания в новосибирской больнице

Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише

Новости часа: Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. России важно сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Официальное назначение даты выборов дает старт избирательной кампании 2023 года.

Парковка на всех улицах Москвы в День России будет бесплатной. Об этом сообщил Сергей Собянин.

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