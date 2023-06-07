Новости часа: России важно сосредоточиться на достижении технологического суверенитета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. России важно сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Официальное назначение даты выборов дает старт избирательной кампании 2023 года.

Парковка на всех улицах Москвы в День России будет бесплатной. Об этом сообщил Сергей Собянин.