Ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль – Путин

Инфляцию в РФ удалось взять под контроль, сейчас она находится на нуле. Об этом заявил Владимир Путин.

Минобороны совместно с РЖД обеспечило сообщение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Прокуратура Мюнхена начала расследование против трех человек после аварии с поездом в ФРГ.