Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России

Безработица в России сейчас находится на минимальном уровне. Об этом заявил Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

Президент поручил правительству и дальше помогать отраслям экономики, чтобы преодолеть трудности, вызванные санкциями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.