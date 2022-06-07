Путин заявил, что уровень безработицы в России в мае стал минимальным в истории

Уровень безработицы в России в мае стал минимальным в истории. Но риски на рынке труда сохраняются. Об этом заявил Владимир Путин.

Пересмотр решения о рейсах "Аэрофлота" на Шри-Ланку требует гарантий от местных властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ежедневно число участников "Московского долголетия" увеличивается на 2–3 тысячи. Об этом рассказал Сергей Собянин.