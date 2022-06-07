Уровень безработицы в России достиг минимального значения – Путин

В России уровень безработицы достиг минимального значения за всю историю, однако пока сохраняются риски на рынке труда, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с министрами.

По его словам, в апреле уровень безработицы составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений.